Hoje é o último dia do Congresso Internacional dos Guarda-redes, em Matosinhos. Pedro Miranda, treinador de guarda-redes do Estoril, deu uma aula de cruzamentos, com os 'alunos' Daniel Figueira, Chastre e Carlos Alves, guardiões do Estoril, Salgueiros e Felgueiras, respetivamente. Assista a algumas das explicações do técnico canarinho. [Vídeo: Record]