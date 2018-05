Substituto de Tiago no At. Madrid é uma espécie de Hulk... humano

Nelson Vivas foi o homem escolhido por Diego Simeone para assumir o papel que até agora era de Tiago Mendes e, a julgar por este vídeo, encaixa na perfeição na personalidade do atual técnico do At. Madrid. O vídeo tem um ano e refere-se ao duelo do Estudiantes contra o Boca Juniors, no qual Vivas assumiu o papel de... Hulk.