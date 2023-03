Treinador do Gimnasia expulso depois de pisar adversário durante o jogo

A carregar o vídeo ...

Sebastián Romero, treinador do Gimnasia, foi expulso aos 30 minutos do encontro com os Estudiantes. Leonardo Godoy, jogador do adversário, tentava captar a bola dentro das quatro linhas mas não o consegue e Romero, tentando repor rapidamente o esférico, acabou por gerar confusão junto à linha lateral, pisando o braço direito do jogador do Estudiantes. Na interpretação do árbitro, não o deveria ter feito, apesar das explicações do treinador, acabando expulso da partida da 8ª jornada do campeonato argentino. A verdade é que, sem Romero, o Gimnasia perdia por 1-0 e viria a vencer o encontro por 2-1, já sem o treinador principal no banco.