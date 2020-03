A carregar o vídeo ...

Javier Aguirre tem habituado os jornalistas espanhóis a momentos hilariantes e esta sexta-feira voltou a não desiludir. Na antevisão ao duelo com o Villarreal, o mexicano queixou-se do frio que passou no treino e desvendou para os presentes o seu truque para superar a situação...