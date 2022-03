Treinador do Man. United sobre Ronaldo: «Não lhe perguntei se está feliz em Manchester»

A carregar o vídeo ...

Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Tottenham, e foi confrontado com a situação clínica de Ronaldo. "Ele treinou ontem, trabalhou a sessão toda, espero que treine hoje também e que esteja disponível para amanhã", referiu. Sobre os rumores de que o português não está feliz no clube, o técnico interino dos red devils retorquiu: "Não lhe perguntei se está feliz em Manchester ou neste clube. Para mim o importante é que ele esteja em condições para jogar. Logo veremos que onze vamos apresentar amanhã." (Vídeo Football Daily)