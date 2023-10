A carregar o vídeo ...

Eddie Howe, treinador do Newcastle, não descartou a hipótese de utilizar Sandro Tonali no jogo de amanhã, com o Wolverhampton, uma vez que os magpies ainda não foram formalmente informados do castigo do médio italiano, que foi punido com 10 meses de suspensão devido a apostas ilegais. (Vídeo Football Daily/Twitter)