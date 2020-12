Treinador do Newcastle queria festejar golo e 'agrediu' o árbitro auxiliar

A carregar o vídeo ...

O Newcastle impõs esta noite um empate sem golos ao campeão Liverpool e Steve Bruce, técnico dos magpies, protagonizou um momento caricato durante a 1.ª parte. O avançado Callum Wilson teve uma grande oportunidade para marcar e o treinador, tal era a vontade de festejar o golo, acabou por acertar em cheio no árbitro auxiliar que naquele momento passava perto do banco do Newcastle. [Vídeo: Twitter]