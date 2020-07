A carregar o vídeo ...

Com um empate caseiro diante do Las Palmas na sexta-feira, o Rayo Vallecano viu escapar praticamente em definitivo qualquer chance de subida de divisão e, após o encontro, o técnico Paco Jémez 'explodiu' por completo. Tudo por causa das decisões dos árbitros e do VAR em particular...