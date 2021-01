Treinador do Southampton ajoelha-se em lágrimas após vencer o Liverpool

A carregar o vídeo ...

O Southampton derrotou ( 1-0 ) o Liverpool graças a um golo soberbo de Danny Ings e no final da partida o técnico dos Saints, Ralph Hasenhüttl, não conteve a emoção e ajoelhou-se, em lágrimas, no relvado do estádio St. Mary's. Um momento arrepiante motivado pelo facto de o treinador austríaco, de 53 anos, ter conquistado pontos diante do Liverpool pela primeira vez desde dezembro de 2018, quando assumiu o comando do Southampton [Vídeo: Twitter]