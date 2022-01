A carregar o vídeo ...

Thiago Motta, treinador do Spezia, falava na flash-interview sobre a vitória alcançada nos minutos finais diante do AC Milan mas foi contestado em direto... por Rafael Leão. O jogador português disse apenas 'não' enquanto passava por trás do técnico italo-brasileiro, o que gerou risos a Motta, encarando a ação com fair-play.