Treinador do Varzim dá conferência com camisola poveira vestida: «Foi feita cá, podem dizer o que quiserem»

O Varzim venceu em Viseu, o Académico local, com um golo nos descontos (1-0) e carimbou a segunda vitória seguida na 2ª Liga, o que fez com que a formação da Póvoa de Varzim deixasse a zona de despromoção. No final, o treinador António Barbosa elogiou as capacidades dos jogadores com a camisola poveira vestida, um símbolo da região e que nas últimas horas foi tema depois de a estilista Tory Burch ter plagiado o padrão da mesma em coleções que criou. "São as nossas raízes, é a raíz do nosso povo, esta camisola foi feita cá, podem pintar e dizer o que quiserem. Foi proposto isso e eu disse: 'Claro que sim'. Eu sou um de vocês", explicou António Barbosa. [Vídeo: Varzim]