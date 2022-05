Treinador dos Golden State Warriors surge em lágrimas após mortes no Texas: «Estou cansado do silêncio!»

A carregar o vídeo ...

Morreram 18 crianças e dois adultos após um tiroteio no Texas e Steve Kerr mostrou-se muito emocionado com o trágico incidente nos Estados Unidos. O treinador dos Golden State Warriors, que jogam esta madrugada (em Portugal) diante dos Dallas Mavericks, na final de conferência da NBA, deu um murro na mesa, literalmente, porque pretende que a lei das armas mude. "Estou farto. Já tive o suficiente. (…) Quero que todas as pessoas aqui, todas as pessoas que me estão a ouvir, pensem no seu próprio filho ou neto, na mãe, pai, irmã ou irmão. Como é que se sentiria se isto acontecesse consigo hoje?!", frisou o técnico norte-americano, garantindo estar "cansado do silêncio" e tendo uma crítica direta ao Senado.