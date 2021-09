A carregar o vídeo ...

Aconteceu em Itália num jogo entre o Oleggio Castello e o Carpignano, na 1.ª divisão regional de Piemonte. Expulso pelo árbitro Andrea Felis, o treinador do Carpignano, Giovanni Alosi, reagiu a atingiu o juiz com um soco na cara. O árbitro decidiu suspender o encontro, que terminou com a vitória do Oleggio Castello, por 3-0. (Vídeo Novara Today)