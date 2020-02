A carregar o vídeo ...

O caso aconteceu na Tanzânia. Mani Gamera, treinador do Miembeni, festejou o triunfo diante do Jang'ombe, clube que o despediu, com uma dança obscena diante dos adeptos rivais, chegando inclusivamente a baixar as calças. Acabou por ser punido com a suspensão por seis meses, além do pagamento de uma multa. (Vídeo Twitter)