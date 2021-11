Treinador na sala de imprensa 'atira' aos jornalistas: «Quem vai ser o primeiro maricas?»

A carregar o vídeo ...

Ricardo Ferretti, treinador do Juárez, no México, mais conhecido por Tuca Ferreti, está envolvido numa polémica, depois do sucedido na conferência de imprensa após a derrota da equipa diante do Tigres, no domingo. O técnico costuma dar as primeiras perguntas às mulheres e perguntou se havia "mulheres velhas" na sala. Como nenhuma se acusou, atirou a seguir: "Quem será o primeiro maricas?" Não obteve resposta, apenas gargalhadas dos presentes, e depois acrescentou: "Então só temos puros machos." A comissão disciplinar abriu uma investigação e o treinador já pediu desculpas.(Vídeo Twitter)