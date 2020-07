A carregar o vídeo ...

O desconhecido campeonato da Somália foi palco nos últimos dias de uma cena surreal, com um treinador que fora expulso a perder a cabeça e, segundos depois de ver o cartão amarelo, a desatar a correr atrás do árbitro principal e até a dar-lhe um murro. A cena incrível aconteceu no duelo entre Horseed FC e o Elman FC e o técnico em causa foi o da primeira equipa.