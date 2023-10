A carregar o vídeo ...

Com recurso a cenários de simulação ultra realistas prepararam as equipas para qualquer cenário que possa ocorrer em campo. Pedro Garcia, Diretor Clínico do Centro de Simulação da CUF e Paulo Beckert, coordenador clínico da Federação Portuguesa de Futebol explicaram iniciativa realizada este sábado na Cidade do Futebol e a que Record assistiu.