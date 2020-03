Treino deste miúdo em quarentena impressiona até Peter Schmeichel e De Gea

A carregar o vídeo ...

Este jovem guarda-redes está impedido de treinar com os companheiros, por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, mas arranjou uma forma engenhosa de não perder a forma. A mãe filmou, colocou nas redes sociais e rapidamente o vídeo se propagou, chegando a dois grandes nomes das balizas. "Nada, nem sequer um vírus maligno como o Covid-19 deveria impedir um jovem e talentoso guarda-redes de trabalhar. Muito bem jovem", escreveu o ex-guarda-redes dinamarquês, Peter Schmeichel, no Twitter. David De Gea, guarda-redes do Manchester United, também aplaudiu. "Adorei". (Vídeo Twitter)