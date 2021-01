A carregar o vídeo ...

O treino do Flamengo em Brasília esta sexta-feira, após a vitória sobre o Palmeiras , foi marcado pela presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A chegada da comitiva de Bolsonaro foi filmada por um grupo de adeptos que aguardavam na entrada do Centro de Treinos do Brasiliense, tentando entrar nas instalações para assistir ao treino.