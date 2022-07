Treino do Sporting: o cumprimento de Trincão a Paulinho e titulares do último jogo em trabalho específico

A carregar o vídeo ...

O Sporting treinou esta manhã no Algarve, onde prossegue o estágio de pré-época. Os titulares do jogo contra o Villarreal fizeram trabalho específico e de recuperação, à margem dos restantes no treino. St. Juste e Nuno Santos estiveram a fazer trabalho de ginásio nos 15 minutos abertos à comunicação social, marcando presença na palestra, no relvado, de Rúben Amorim antes de arrancar o treino, seguindo depois para o ginásio. Segundo os leões, Nuno Santos deverá fazer treino integrado mais tarde. Este foi o primeiro treino aberto com Trincão.