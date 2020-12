A carregar o vídeo ...

Luis Suárez (golo ao Maiorca pelo Barcelona), Giorgian De Arrascaeta (golo ao Ceará pelo Flamengo) e Son Heung-min (golo ao Burnley pelo Tottenham) são os finalistas do Prémio Puskas, que distingue o melhor golo do ano. A FIFA irá revelar o vencedor no próximo dia 17.