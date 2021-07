Triatleta espanhol 'finta' atrasos nos voos e treina em pleno aeroporto

A carregar o vídeo ...

O problema dos voos atrasados ou cancelados não afeta somente a comitiva portuguesa. Também aqui ao lado, em Espanha, vários atletas viram a sua viagem para Tóquio afetada por conta de problemas nos aeroportos e houve quem tenha sentido necessidade de puxar pela imaginação para, pelo menos, manter o corpo ativo. Foi o caso de Fernando Alarza, quarto no ranking olímpico, que nas redes sociais relatou a sua verdadeira odisseia, já que o voo que devia ter partido às 16.35 apenas saiu às 23. Nesse período, como mostrou no Instagram, fez de tudo... até correr no aeroporto.