Trincão mostrou momentos de magia no seu primeiro jogo pelo Barcelona

A carregar o vídeo ...

Eis o momento pelo qual Trincão estava à espera. O extremo português estreou-se, este sábado, pela equipa principal do Barcelona, ao entrar ao intervalo para o lugar do capitão Lionel Messi, no particular diante do Gimnastic (3-1). O internacional português assumiu o lado direito do ataque da formação blaugrana, onde deixou vários apontamentos de qualidade, como a assistência 'açucarada' para Konrad, aos 58 minutos - o golo acabou por ser anulado por fora-de-jogo, como se pode ver ao minuto 1 deste vídeo. [Vídeo: MEL11]