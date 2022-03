A carregar o vídeo ...

Produtos da formação do Sp. Braga, Tiago Sá, David Carmo e Rodrigo Gomes fizeram uma 'viagem no tempo' e surpreenderam os jovens do escalões de formação do clube minhoto. Dessa forma, o trio do plantel principal interagiu com um grupo de crianças, respondeu a algumas questões e ainda deu uma 'ajuda' na sessão de treino