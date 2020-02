Trio indiscutível e duas surpresas: os 5 melhores do Mundo segundo Neymar

A carregar o vídeo ...

Em entrevista ao canal de televisão da Red Bull Neymar revelou o seu top 5 dos melhores jogadores do Mundo. Se três dos nomes podem ser vistos como unânimes entre a maioria dos adeptos do futebol, os dois últimos não deixam surpreender. O avançado brasileiro do PSG indicou ainda um quarteto de craques com os quais gostaria de ter partilhado os relvados na mesma equipa. [Vídeo: Twitter]