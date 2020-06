Trippier revela plano do Atl. Madrid: «Vamos tentar vencer o maior número de jogos»

A carregar o vídeo ...

Kieran Trippier assume a importância do Atlético Madrid começar com um triunfo no regresso à competição. O lateral-direito inglês dos colchoneros não escondeu, em declarações aos meios de comunicação do clube, a vontade de voltar a jogar oficialmente - data apontada a 11 de junho - e de somar o maior número de triunfos possíveis até ao final do campeonato espanhol. [Vídeo: Omnisport]