Troca de socos e um pontapé na cabeça: cena de pancadaria mancha jogo no Brasil

O jogo entre Remo e Altos, válido pela Série C do Brasileirão, ficou marcado por uma cena lamentável de pancadaria entre o médio Paulinho Curuá e o avançado Gabriel Pires, quando o primeiro, após cometer uma falta, decidiu pontapear a cabeça do adversário, momento que instalou a confusão no centro do relvado. Os dois jogadores, refira-se, acabaram expulsos. (Vídeo: DAZN Brasil)