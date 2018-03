Trofense acusa Madureira e Canelas de "intimidação" durante o jogo

O Trofense disponibilizou imagens (aqui em versão mais curta) do encontro de domingo com o Canelas 2010, em casa (1-1), onde mostra o que considera terem sido momentos de intimidação por parte da equipa adversária e, mais concretamente, de Fernando Madureira. O conjunto da Trofa relata dois momentos (00.23 e 00.29) em que o capitão visitante terá ido ao banco adversário para tentar intimidar, destacando ainda os veementes protestos de Macaco com o árbitro depois de cometer um penálti (02:25).



O Trofense acrescenta que terá havido uma agressão ao seu treinador (00:59), Quim Berto, que após o encontro referente ao Campeonato de Portugal deixou duras críticas à atitude do Canelas: "Uma palhaçada autêntica. Houve um jogador expulso por parte do Canelas e se me dissessem que mais alguém teria de ser expulso, eu acreditaria. (...) Quem faz o penálti é o Fernando, leva amarelo, mas o que disse ao árbitro ou não disse... as pessoas têm de os ter no sítio para assumir responsabilidades. Este tipo de intimidação não pode acontecer. Imagino quando jogam em casa do Canelas. Isto tem de acabar! Isto tem de ser banido do futebol."