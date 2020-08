Troféu em Lisboa e tudo a postos para a prova de todos os sonhos

A carregar o vídeo ...

A ‘orelhuda’ já está em Lisboa. O troféu da Champions, que será entregue no Estádio da Luz, no próximo dia 23, foi exposto pela primeira vez na capital portuguesa, numa cerimónia no qual Ricardo Carvalho foi o porta-voz da organização nacional da ‘Final 8’. O antigo central venceu a prova em 2003/04, ao serviço do FC Porto, pelo que já sentia saudades de transportar a taça "de todos os sonhos".