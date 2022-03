Thomas Tuchel parabenizou os seus jogadores pela qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões após o triunfo sobre o Lille na segunda mão dos 'oitavos'. Em declarações no final do encontro, o treinador dos blues assumiu que o Chelsea procura ser "a equipa que ninguém quer jogar contra" nesta fase da competição. [Vídeo: One Football]