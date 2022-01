Thomas Tuchel abordou o mercado de transferências de inverno, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Chesterfield para a 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, para garantir que o Chelsea está de olho em possíveis reforços mas sem estar sob pressão. O técnico dos londrinos falou ainda sobre a partida com o emblema da 5.ª divisão inglesa. [Vídeo: One Football]