Romelu Lukaku disse que gostava de voltar ao Inter e a declaração do avançado belga não caiu bem junto dos responsáveis do Chelsea. Thomas Tuchel, o treinador dos blues, não o convocou parae, em declarações à 'Sky Sports', pouco antes do inócio do encontro, explicou porquê: "Havia demasiado ruído; tínhamos de proteger a preparação do jogo." (Vídeo Sky Sports/Twitter)