Thomas Tuchel falou sobre Ralf Rangnick, o qual é dado como certo no comando do Manchester United até final da época, na antevisão ao encontro de domingo com o Manchester United. O treinador do Chelsea lembrou os tempos em que foi treinado pelo alemão nos germânicos do SSV Ulm 1846 e destacou a importância que este teve para que Tuchel decidisse ser treinador de futebol. [Vídeo: One Football]