Tuchel triste após empate com Zenit: «O nosso comportamento muda quando estamos em vantagem»

Thomas Tuchel mostrou-se desapontado após o empate do Chelsea diante do Zenit , o que faz com que os londrinos terminem a fase de grupos da Champions no 2.º lugar do grupo H. O técnico dos blues disse que "ninguém está contente" com o resultado e considerou que o comportamento dos seus jogadores mudou quando o Chelsea se colocou em vantagem, algo que aconteceu por duas vezes na partida disputada na Rússia. [Vídeo: One Football]