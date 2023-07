A carregar o vídeo ...

O Oriental está de volta às provas nacionais para disputar o Campeonato de Portugal. Entre as muitas dificuldades do futebol distrital, foram vários os obreiros, mas há dois que saltam à vista, já que são duas caras conhecidas. Um deles é o treinador Tuck, ex-jogador de Gil Vicente e Belenenses, figura fundamental para o reerguer do clube.