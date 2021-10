A carregar o vídeo ...

O Flamengo levou a melhor sobre o Vasco, por 3-0, no jogo da segunda mão dos quartos de final do Brasileirão de sub-20, mas o encontro não terminou da melhor forma... Depois do apito do árbitro os jogadores das duas equipas envolveram-se numa lamentável cena de pancadaria. (Vídeo YouTube)