«Tudo contra nós, c...»: Abel Ferreira perde a cabeça e é expulso no Palmeiras-Santos

Abel Ferreira foi, este domingo, expulso já perto dos minutos finais na vitória do Palmeiras diante do Santos (1-0) . O treinador português não gostou de uma decisão tomada pela equipa de arbitragem e protestou veemente na direção do auxiliar, que não hesitou em chamar Wilton Pereira Sampaio - o árbitro principal - para lhe dar ordem de expulsão. "Tudo contra nós, c...", terá dito Abel, segundo o relatório do juiz. (: Sportv)