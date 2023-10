A carregar o vídeo ...

A Betclic Apogee Esports anunciou esta segunda-feira uma contratação de peso para a próxima temporada, trata-se nada mais nada menos do que Diogo Pombo (Tuga810), atual capitão da Seleção Nacional de futebol virtual que conta com a conquista de um Mundial de clubes no seu currículo, entre muitas outras conquistas no mundo dos Esports. [Vídeo: Betclic Apogee Esports]