Tulipa e adeptos do Marítimo em choque após derrota em Leiria: polícia teve que intervir

Depois de na semana passada ter criticado os assobios e a pouca crença dos adeptos na equipa, no jogo com o Tondela (2-2), Tulipa 'pegou-se' este domingo com um grupo de apoiantes do Marítimo junto ao autocarro, na saída de Leiria. A derrota por 4-3 levou os adeptos a entoarem cânticos contra o treinador, que se não ficou e procurou responder.

A intervenção da polícia que fazia a segurança do recinto acabou por serenar os ânimos.

Mais um episódio do clima turbulento que se vive no emblema madeirense, que vai a eleições no próximo dia 17.