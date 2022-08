UD Oliveirense apresenta equipamentos para 2022/23

A carregar o vídeo ...

A UD Oliveirense desvendou esta terça-feira os equipamentos para a próxima época. O principal contará com a habitual combinação de camisolas vermelhas, com finas riscas brancas verticais, e calções azuis, enquanto o alternativo será dominado pelo branco e conta com uma faixa vermelha e azul na camisola. O terceiro equipamento utiliza a cor preta. Relativamente aos guarda-redes, os três equipamentos ostentam as cores amarelo, o preto e verde.