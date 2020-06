A carregar o vídeo ...

A UD Oliveirense aproveitou o término antecipado da competição em todas as modalidades para publicar um vídeo com as conquistas recentes do clube. Do basquetebol ao futebol, passando ainda por hóquei em patins e ciclismo, a formação de Oliveira de Azeméis deu ainda ênfase às melhorias que operou em termos de infraestruturas. [Vídeo: UD Oliveirense]