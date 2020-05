A carregar o vídeo ...

No último de três eventos realizados em Jacksonville, o UFC despediu-se em grande da VyStar Veterans Memorial Arena, com um combate cabeça de cartaz entre Alistair Overeem e Walt Harris que não defraudou expectativas. Overeem até levou uma incrível tareia no primeiro round, mas a meio do segundo apagou Harris com uma patada... daquelas!