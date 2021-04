UFC: Chris Weidman parte a perna em momento arrepiante

A carregar o vídeo ...

[As imagens podem ferir a susceptibilidade dos leitores] Uriah Hall tornou-se esta madrugada no primeiro lutador da história do UFC a vencer um combate... sem fazer qualquer golpe. Tudo por conta do azar do norte-americano Chris Weidman, que na hora de tentar marcar o adversário com um pontapé, acabou por ficar com a perna direita partida. O momento é arrepiante e chocou todo o UFC, levando a várias mensagens de ânimo ao veterano de 36 anos. Uma delas foi de Anderson Silva, lutador brasileiro que há oito anos viveu algo bastante similar... precisamente num combate com Chris Weidman!