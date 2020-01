A carregar o vídeo ...

Falta pouco mais de um mês para o regresso de Conor McGregor aos octógonos e o UFC começa já a preparar-se para esse momento. Mesmo afastado das vitórias - o seu último triunfo foi em 2016 -, o irlandês continua a ter uma enorme reputação no campeonato, conforme se pode ver pela forma como a organização promove o combate com Donald “Cowboy” Cerrone, marcado para 18 de janeiro, no UFC 246.