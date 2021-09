A carregar o vídeo ...

O lituano Modestas Bukauskas sofreu esta madrugada uma arrepiante lesão no combate com o norte-americano Khalil Rountree Jr., no UFC Fight Night: Brunson vs. Till. Tudo sucedeu ao segundo assalto, que o Rountree Jr. aplicou um golpe com a perna, que torceu por completo o joelho do oponente. O grito de Bukauskas diz tudo...