O encontro entre General Lamadrid e Sportivo Italiano, do fase de Clausura da Primera C argentina (o sexto escalão do país), ficou marcado por um momento inacreditável, quando a 15 minutos dos 90', com o marcador empatado a um golo, Nicolas Pizarro perdeu a cabeça e deu um murro em Sánchez. Naturalmente... foi expulso!