Ao quarto jogo, o segundo como titular, Manuel Ugarte marcou o primeiro golo com a camisola do Sporting. E fê-lo contra a sua antiga equipa, o Famalicão. O médio uruguaio anotou o 1-0 em Alvalade , aos 8 minutos, num remate à entrada da área com alguma sorte à mistura. [Vídeo: VSports]