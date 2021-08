A carregar o vídeo ...

Manuel Ugarte foi este domingo lançado por Ivo Vieira no Famalicão-Estoril , embate da 2.ª fase da Allianz Cup que os minhotos disputam diante do Estoril. O médio, de 20 anos, começou no banco, mas dali saltou aos 72 minutos para o lugar de David Tavares [Vídeo Record]