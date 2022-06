Ukra foi à escola e as crianças entraram em delírio

A carregar o vídeo ...

No âmbito de uma iniciativa promovida pela AF Porto no dia da criança, Ukra foi a uma escola básica de Vila do Conde para proporcionar uma tarde bem animada aos meninos e meninas. Entraram em delírio com a presença do craque do Rio Ave, que explicou o seu lado mais brincalhão que leva também para a profissão. José Manuel Neves, presidente da AF Porto, frisou a importância das crianças aderirem ao desporto, assumindo a missão da associação em elevar o número de praticantes de futebol e futsal nos próximos tempos. Ukra deu muitos autógrafos e acabou rodeado pelos pequenos alunos, que também puderam mostrar os seus dotes no futebol. [Vídeo: Record]