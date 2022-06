Ukra inspira-se em Cristiano Ronaldo e quer prolongar a carreira

A carregar o vídeo ...

Aos 34 anos, Ukra diz sentir-se um jovem, não apenas no plano comportamental mas também fisicamente, já que o jogador do Rio Ave garante estar muito bem e frisando a ambição de prolongar a carreira por mais alguns anos. E dá o exemplo de Cristiano Ronaldo, em quem se inspira para conseguir manter os cuidados certos com o corpo e a mente. E, graças a isso, ainda não vê o fim da carreira no horizonte. Declarações do jogador à margem de uma iniciativa do dia da criança, numa escola de Vila do Conde. [Vídeo: Record]